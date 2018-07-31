В Китае массово конфискуют гробы

В юго-восточной провинции Китая Цзянси у населения массово конфискуют гробы. Власти требуют, чтобы тела мертвых только сжигали в крематориях. Это необходимо ради экономии территории.
Люди не поддержали идею. Она противоречит религиозным традициям, сообщает South China Morning Post.
"Хуже всего, что они конфискуют не только гробы, но и запрещают местные ритуалы погребения. Никаких гробов, надгробных плит. Власти конфисковали 2 гроба из дома моих бабушки и дедушки. Им по 70 лет. Эти гробы хранились в залах, посвященных предкам, более 30 лет. Их сделали из деревьев, растущих на нашей земле", - говорит один китаец.
В Китае принято, чтобы гроб находился в доме длительное время. На каждый собирают несколько лет. Один стоит около 5 тыс. юаней - $ 732. Власть компенсирует лишь 2 тыс. юаней.
Люди протестуют против новых правил. Ложатся в гробы, чтобы их не забрали. Пользователи соцсетей также сообщают, что некоторые тела выкапывают из могил и сжигают, несмотря на протесты родственников.
Местные власти планируют сделать кремацию единственным легальным способом похорон в сентябре этого года. Изъятые гроба сжигают и давят тракторами.
На одном из видео есть кадры, где служащие вынимают труп из гроба во время церемонии и выносят на улицу.
善良的江西老俵低估了狗官们的无耻！站起来反抗，打跑狗官们！— 中国爆料革命全球协调中心冤假错案曝光台(推特) (@king19890604) 31 июля 2018 г.
江西平坟事件。这位老人为了能土葬，赶在政策前喝农药自杀，结果还是被撬开棺材拉走了。
动用警力強闯祭奠现场抢尸。请问还有哪个国家的执法者敢如此张狂妄为？ [转] pic.twitter.com/8oaWnErP3E
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В соседней провинции Шандунь после введения такого же запрета местные обращаются к торговцам телами. Покупают безымянного покойника, тело сжигают. Предоставляют властям специальный сертификат о кремации. А родственника тайно хоронят в неизвестном месте.
На столичном Байковом кладбище рядом с могилами выдающихся украинцев похоронили женщину. Кем она была при жизни, неизвестно.
Вместо создания национального пантеона руководители Байкового нагло продают места, не думая о том, что страна нуждается и заслуживает место памяти и достоинства, считает украинский журналист Вахтанг Кипиани.
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