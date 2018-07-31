Рынок по-украински: в сети возмутились распродажей мест на Байковом кладбище

"Ну никак госпожа Черепаха не могла попасть в компанию между Лукьяненко и Каденюком", - Вахтанг Кипиани. ФОТО: Facebook

Неизвестную женщину похоронили на столичном Байковом кладбище возле могил выдающихся украинцев.

"Открывается новое поле захоронением первого нашего космонавта Леонида Каденюка. Третьим здесь совсем недавно похоронили Левка Лукьяненко. А во второй могиле - женщина по фамилии Черепаха. Гугл не знает такого человека, от слова вообще", - возмутился Вахтанг Кипиани в Facebook.

По его словам, вместо создания национального пантеона руководители Байкового "тупо продают места, не думая о том, что страна нуждается и заслуживает места памяти и достоинства".

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В селе Гвардейском оккупированного Крыма из-за нехватки мест для захоронений с августа заработает крематорий.