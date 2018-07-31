Рынок по-украински: в сети возмутились распродажей мест на Байковом кладбище

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1593
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 207
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4968
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5571
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1485
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6192
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10287
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4842
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 945
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
6
4
33
15
5
В Киеве ночью разбили МАФы возле метро Берестейская
В Киеве ночью разбили МАФы возле метро Берестейская
На стоянке дотла сгорели автомобили
На стоянке дотла сгорели автомобили
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Под &quot;Марусю&quot; и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
&quot;Пришлось держаться за стены&quot; - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Видео
Все видео
Вандалы напали на столичную электричку
Вандалы напали на столичную электричку
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
В Киеве полиция задержала убийцу 16-летней девушки
Семья с младенцем попала в аварию
Семья с младенцем попала в аварию
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Американская группа показала новый клип, снятый в Киеве
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1413
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2925
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 630
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4914
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 468
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 11:39

Рынок по-украински: в сети возмутились распродажей мест на Байковом кладбище

  Комментировать
Рынок по-украински: в сети возмутились распродажей мест на Байковом кладбище
"Ну никак госпожа Черепаха не могла попасть в компанию между Лукьяненко и Каденюком", - Вахтанг Кипиани. ФОТО: Facebook

Неизвестную женщину похоронили на столичном Байковом кладбище возле могил выдающихся украинцев.

"Открывается новое поле захоронением первого нашего космонавта Леонида Каденюка. Третьим здесь совсем недавно похоронили Левка Лукьяненко. А во второй могиле - женщина по фамилии Черепаха. Гугл не знает такого человека, от слова вообще", - возмутился Вахтанг Кипиани в Facebook.

По его словам, вместо создания национального пантеона руководители Байкового "тупо продают места, не думая о том, что страна нуждается и заслуживает места памяти и достоинства".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поляк устроил акт вандализма на военном кладбище во Львове

В селе Гвардейском оккупированного Крыма из-за нехватки мест для захоронений с августа заработает крематорий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рынок по-украински: в сети возмутились распродажей мест на Байковом кладбище». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 50387
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 38191
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 17 Просмотров: 25511
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 23049
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 22440
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
Голосов: 3292
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua