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четверг, 13 января 2022 04:37

В Канаде вводят налог для невакцинированных

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В Канаде вводят налог для невакцинированных
Какую сумму невакцинированным придется платить, чиновник не уточнил. Фото: Reuters

В канадской провинции Квебек вводят налог на здоровье для непривитых против коронавируса граждан.

Людей, не получивших ни одной дозы вакцины, обяжут оплатить "взнос", заявил премьер-министр региона Франсуа Лего, передает BBC.

"Думаю, что сейчас это вопрос справедливости в отношении 90% населения, которое пошло на определенные жертвы. Мы обязаны принять для них такие меры", - сказал он.

Размер налога еще не определили, но Лего назвал его "значительным".

Сейчас провинция переживает вспышку заболеваемости. Власти решили ужесточить карантинные ограничения. Например, для покупки каннабиса и алкоголя с начала года нужно показать сертификат о прививке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция запретит невакцинированным доступ в кафе, кино и театры

В Квебеке зарегистрировано наибольшее количество смертей от коронавируса в Канаде — 12 028. Больницы в Монреале, крупнейшем городе провинции, заполнены на 100%. По состоянию на 1 января более 84% жителей провинции получили первую дозу вакцины против коронавируса. В то же время примерно половина людей среди госпитализированных - невакцинированы.

В Греции люди старше 60 лет, отказавшиеся от вакцинации, должны платить ежемесячно €100 штрафа.

В Сингапуре власти решили с 8 декабря прекратить оплачивать из госбюджета лечение больным коронавирусом людям, которые отказались от вакцинации.

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