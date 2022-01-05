Франция запретит невакцинированным доступ в кафе, кино и театры

Макрон говорит, что хочет максимально ограничить доступ до публичной жизни для не привитых / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что намерен усложнить жизнь невакцинированным во Франции.

Об этом он рассказал французской газете Le Parisien, пишет ВВС.

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Его комментарии появились после того, как законопроект о пропусках вакцинированным отложили в парламенте из-за оппозиционных депутатов. В парламенте проект закона, который запрещает невакцинированным участвовать в большей части общественной жизни, не приняли.

В интервью Макрон сказал, что, хотя он не будет заставлять "делать прививки силой", но надеется поощрить людей получить вакцинацию, "максимально ограничив их доступ к деятельности в общественной жизни".

"С 15 января такие люди не смогут ходить в ресторан, на кофе, в театр, в кино", - сказал Макрон.

Во Франции один из самых высоких показателей вакцинации в ЕС. Более 90% взрослого населения вакцинированы. В течение нескольких месяцев во Франции люди уже должны показывать доказательства вакцинации или отрицательный тест на Covid-19, чтобы попасть во многие общественные места. Но правительство хочет убрать возможность показывать отрицательный результат теста в ответ на рекордное увеличение числа заболевших, вызванное штамами Omicron и Delta.

Во вторник, 4 января, страна сообщила почти о 272 тыс. новых случаях Covid-19 в день. Это самое большое количество ежедневных заболеваний в стране за день.

Макрон еще официально не объявил, будет ли баллотироваться на второй срок на апрельских президентских выборах, но сказал в интервью, что хотел бы и прояснит решение, "как только ситуация со здоровьем позволит это".

За последние сутки в Украине обнаружили 4571 новый случай коронавируса. Всего с начала эпидемии у нас заболели почти 3,7 млн человек. Умерли 96709, из них 273 - за последние сутки.