В Сингапуре невакцинированных Covid-пациентов перестали лечить за госсчет

Ограничение не будет касаться детей до 12 лет и тех, кто не может сделать прививку По медицинским причинам. Фото: Reuters

В Сингапуре с 8 декабря больше не будут лечить за государственный счет невакцинированных Covid-пациентов.

Гражданам, решившим не вакцинироваться, правительство перестанет оплачивать лечение от коронавирусной инфекции нового типа, сообщил министр здравоохранения страны Онг Е Кунг.

"Мы начнем взимать плату за медицинские счета с пациентов, которые могли вакцинироваться, но отказались это сделать. С 1 января 2022 года только пациенты, которые полностью вакцинированы и недавно не путешествовали, смогут рассчитывать на оплату счетов за лечение от коронавируса государством", - сказал он.

В то же время пребывание в больницах тех, кто имеет противопоказания к вакцинации, а также детей до 12 лет, будет оплачивать государство. В министерстве также пообещали, что не будут взимать плату с вакцинированных только одной дозой до 31 декабря.

Сейчас вакцинированные составляют значительную часть тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи. Это непропорционально увеличивает нагрузку на ресурсы здравоохранения. Две трети пациентов пожилого возраста в Сингапуре за последний месяц, оказавшихся в реанимации, не имеют прививки.

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По состоянию на 8 ноября, суточный прирост больных в Сингапуре составляет более 2,4 тыс. человек, умерло девять пациентов. Полный курс вакцинации прошли 85% населения, еще 18% ревакцинировались. Вакцинация в стране началась в конце декабря прошлого года. Первыми вакцину компаний Pfizer и BioNTech начали получать медработники и пожилые люди. Позже в стране также одобрили американскую вакцину Moderna.