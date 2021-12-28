В Греции усилят карантинные ограничения из-за Omicron: подробности

С 3 по 16 января в Греции будет введен ряд дополнительных ограничений. Фото: pixabay.com

В понедельник, 3 января, в Греции будут введены новые карантинные ограничения, чтобы сдержать вспышку заражений новым штаммом коронавируса Omicron.

Соответствующее решение приняло правительство страны, пишет Reuters.

В основном новые ограничения будут касаться ночных развлекательных заведений и проведения мероприятий в вечернее время. Также в стране будет обязательным ношение маски в супермаркетах, общественном транспорте и в заведениях питания. С начала января заведения должны закрываться не позднее полуночи. Кроме этого, за одним столом запретили сажать более шести гостей.

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"Если эти мероприятия не будут выполняться, мы также запретим вечеринки в заведениях", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

Он добавил, что Omicron стал доминантным вариантом коронавируса в стране и призвал граждан "защищать своих близких" и избегать больших скоплений людей во время праздников.

Отмечается, что в понедельник в Греции зафиксировали рекордные 9284 новых Covid-случая и 66 смертей от него. Ранее в стране уже были введены ограничения для невакцинированных.

18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом. 21 декабря стало известно, что пациент получил отрицательный результат ПЦР-теста. Муж был вакцинирован.