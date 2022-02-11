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пятница, 11 февраля 2022 15:13

В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
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На Юге Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар. Распространению огня способствует ветер и сверхвысокие температуры.

Густые клубы дыма накрыли прибрежный район. Началась эвакуация населения, пишет The Washington Post.

"Прохладная и дождливая погода сменилась засухой и рекордной жарой. Появились также сообщения о лесных пожарах в Лагуна-Бич и округе Лос-Анджелес. Жаркая и сухая погода сохранится в Калифорнии и в следующем месяце. Это усилит засуху и создаст условия для более серьезных пожаров", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Огонь распространился на территорию более чем в 60 га. В результате одного из пожаров дотла сгорели два дома.

На место происшествия как с воздуха, так и по земле направили более 200 пожарных. Причину возгорания устанавливают.

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На юго-востоке Франции в районе Вар вспыхнул масштабный лесной пожар. Эвакуировали несколько тысяч человек, в том числе туристов. С возгоранием борются более 650 пожарных.

Возгорание началось возле деревни Гонфарон примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на Французской Ривьере. Огонь охватил 22 км леса и распространяется быстро. Для тушения используют также вертолеты-бомбардировщики.

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