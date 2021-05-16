В Израиле в синагоге обвалилась трибуна: есть погибшие и раненые

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, есть ли еще под ними люди. Фото: Pixabay

В синагоге в городе Гиват-Зеев, Израиль, обрушилась трибуна - один человек погиб, около 60 пострадали. Об этом сообщает радио КАН.

На момент инцидента в здании находилось около 600 человек. Под обломками трибуны в синагоге обнаружили десятки пострадавших, многие из них - тяжелоранены, а некоторые - без признаков жизни, добавляет радио Галей ЦАХАЛ.

Теперь Национальная компания Израиля по экстренной помощи и транспортировке пациентов (МАДА) просит всех водителей в Гиват-Зеев остановиться на обочине дорог, чтобы не создавать пробок и дать возможность эвакуировать пострадавших.

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Армии обороны Израиля срочно направила силы в Гиват-Зеев - речь идет о бойцах спасательной бригады командования тыла, службе по связям с общественностью и медицинских силах Центрального командования для оказания помощи. Туда также отправили вертолеты с медперсоналом.

На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, есть ли еще под ними люди.

В разгар празднования 33 дня месяца Омер на горе Мерон в Израиле произошла катастрофа. Давка возле одного из спусков с трибуны привела к гибели десятков людей.