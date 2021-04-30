Десятки человек погибли на празднике в давке

Десятки человек погибли в давке. Фото: Reuters

В разгар празднования 33 дня месяца Омер на горе Мерон в Израиле произошла катастрофа.

Давка возле одного из спусков с трибуны привела к гибели десятков людей, сообщает Israel Hayom.

Сообщали разные цифры погибших – от 20 до 40. А раненых насчитали более 150, причем многие из них – в критическом состоянии.

Сначала израильские СМИ написали, что на горе обвалились возведенные для празднования трибуны. Впоследствии очевидцы уточнили, что люди погибли из-за суеты и давки – ведь трибуны были просто переполнены.

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В центре Риги, столицы Латвии, из-за возгорания хостела погибли восемь человек. Еще девять пострадали.