В Израиле разрешили вакцинацию детей от Covid-19

Срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни. Фото: Reuters

Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от Covid-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters.

"Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

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Срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

В Канаде в ближайшие недели планируют разрешить вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Будут прививать препаратом Pfizer/BioNtech.