В Израиле разрешили вакцинацию детей от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1116
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1512
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1764
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 4878
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1809
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2727
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1971
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 414
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3699
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
10
9
14
9
8
Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: число жертв возросло
Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне: число жертв возросло
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
Видео
Все видео
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
Смертельное землетрясение всколыхнуло Иран
Смертельное землетрясение всколыхнуло Иран
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 810
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6588
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2223
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9603
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1224
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 351
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
понедельник, 15 ноября 2021 03:45

В Израиле разрешили вакцинацию детей от Covid-19

  Комментировать
В Израиле разрешили вакцинацию детей от Covid-19
Срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни. Фото: Reuters

Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от Covid-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters.

"Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать

Срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

В Канаде в ближайшие недели планируют разрешить вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Будут прививать препаратом Pfizer/BioNtech.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Израиле разрешили вакцинацию детей от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 14094
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 12375
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
 Просмотров: 7686
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 7461
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
20
 Просмотров: 5769
Мир
В одном из зоопарков США погибли три снежных барса
В одном из зоопарков США погибли три снежных барса
Кладоискателя оштрафовали на почти $3 тыс. за то, что потерялся
Кладоискателя оштрафовали на почти $3 тыс. за то, что потерялся Просмотров: 54
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
 Просмотров: 108
В результате землетрясения в Иране пострадали 47 человек
В результате землетрясения в Иране пострадали 47 человек
Действия режима Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной – Блинкен
Действия режима Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной – Блинкен Просмотров: 81
Больше всего комментируют
20
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
11
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
4
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Голосов: 1960
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть