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воскресенье, 14 ноября 2021 00:30

В Канаде будут вакцинировать детей от 5 до 11 лет

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В Канаде будут вакцинировать детей от 5 до 11 лет
Будут прививать препаратом Pfizer/BioNtech. Фото: Pixabay

В Канаде в ближайшие недели планируют разрешить вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Будут прививать препаратом Pfizer/BioNtech. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам главного врача Терезы Тэм, среди детей в этой возрастной группе сегодня наблюдаются самые высокие показатели заражения коронавирусом по всей стране.

В то же время, только за последнюю неделю количество новых случаев выросло на 11%. Среди зарегистрированных инфицированных - более 1 800 человек были госпитализированы, а 528 попали в палаты интенсивной терапии.

В целом в Канаде было обнаружено 1,75 млн случаев Covid-19 и 29 303 смерти из-за коронавируса.

Во время международной выставки в китайском городе Хайкоу презентовали первую в мире вакцину от коронавируса, которую вводят ингаляционным способом. Отмечается, что такую вакцину нужно вдыхать через рот.

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