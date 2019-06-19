В Испании задержали судно с украинцами

Судно под флагом Молдовы ELG, длиной 79 метров, задержали в понедельник, 17 июня в 13.00. Фото: images.unian.net

Торговое судно ELG задержали налоговики в Испании.

На борту был украинский экипаж и 10 т гашиша. Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы Испании.

"В ходе дальнейшей разведки судна сотрудники таможенного надзора обнаружили на судне около 350 свертков с гашишем, весом около 10 тонн", - рассказали в ведомстве.

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Судно под флагом Молдовы ELG, длиной 79 м, задержали в понедельник, 17 июня, в 13:00. Оно было за 98 миль (158 км) к северо-востоку от портового города Картахены, который относится к автономному сообществу Мурсия на юго-востоке Испании. Экипаж состоял из 8 человек, которые оказались гражданами Украины.

Расследование провели в зоне таможенного контроля Мурсии при координации с Главным оперативным управлением Департамента таможни и специальных налогов Налогового агентства и при сотрудничестве с французской, итальянской и турецкой властью, а также Центром разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO) и Координационным центром по борьбе с наркотиками в Средиземноморье.

В налоговой службе отметили, что слежка за кораблем началась полгода назад после того, как испанское управления морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности. Наркотики изъяли, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров отправили в порт города Картахены, где они предстанут перед правосудием.

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018-го танкера Sea Shark возвращаются в Украину. 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт. Судно с грузом нефти с декабря 2018-го содержалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.