Украинские моряки, задержанные в Египте, возвращаются домой

5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая. Фото: УНН

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину.

5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает фонд помощи морякам "Ассоль".

"Поздно вечером 25 мая пришла информация, что остальной экипаж вместе с украинским капитаном был освобожден и отправляется в отель. Все они ожидают оформления документов и возвращение домой", - рассказали в фонде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имена украинских военных, попавших в плен

Судно с грузом нефти с декабря 2018 содержалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

Экипаж состоял из 31 человек, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, и еще один гражданин Азербайджана.

По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018. Судовладелец должен заплатить иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов.

19 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков.