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суббота, 20 марта 2021 04:20

В Исландии начал извергаться вулкан, который "спал" 900 лет

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В Исландии начал извергаться вулкан, который &quot;спал&quot; 900 лет
В Исландии "проснулся" вулкан. Фото: Турпром

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьялл, не проявлявший активность почти тысячу лет.

Он находится в 40 км от Рейкьявика. Метеорологическая служба Исландии IMO опубликовала в соцсети Twitter сделанную с вертолета видеозапись, на которой видны потоки раскаленной лавы.

Власти Исландии обнародовали запрет на перелеты над зоной извержения и призвали жителей не приближаться к ней. Несмотря на относительную близость к Рейкявику, вулкан расположен в незаселенной части острова, поэтому угрозы местным жителям нет.

Вулкан Фаградалсфьялл спал 900 лет. Однако в последнее время в районе, где он расположен, резко увеличилась сейсмическая активность. Так, с конца февраля вблизи вулкана Фаградалсфьялл зафиксировали свыше 50 000 землетрясений, а сейсмическая активность в этом районе Исландии по сравнению с 2020 годом увеличилась на 900 процентов. Уже тогда вероятность извержения оценивали как очень высокую.

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На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. По статистике, извержения на острове случаются в среднем раз в пять лет. В апреле 2010 года извержение небольшого исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе. Тогда были отменены более 100 тысяч рейсов.

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