В Индии родился ребенок с тремя головами: фото (18+)

В Индии родился трехголовый младенец. Фото: DailyStar

В Индии родился ребенок с тремя головами.

Теперь его семья страдает от постоянных визитов паломников, которые называют дитя воплощением Бога. Об этом сообщает DailyStar.

Ребенок появился на свет 12 июля в Уттар-Прадеш. Во время беременности у матери не было никаких необычных симптомов или проблем.

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Заболевания ребенка называется цефалоцеле. Это врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробкой. Из-за дефекта костной ткани кажется, что у ребенка с затылка растут еще две головы.

В Украине введут неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний у новорожденных. Список расширили с четырех до 21 недуги.Тест проводят в первую неделю жизни малыша. Такое нововведение повысит процент раннего выявления патологий.