В Индии мужчина продал жену ради обеда в ресторане и нового телефона

Правоохранители довольно быстро выяснили, где находится женщина. Фото: Pixabay

17-летний житель индийского штата Одиши через месяц после свадьбы продал свою 26-летнюю жену. На вырученные средства он купил смартфон и пообедал. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times.

Отмечается, что инцидент произошел в августе. Юноша продал свою жену 55-летнему жителю штата Раджастан. Парень оценил свою жену в 180000 рупий (примерно 2,4 тысячи долларов).

Следствие выяснило, что супруги приехали якобы работать на кирпичном заводе. Через некоторое время парень вернулся домой сам, сообщив родным, что жена его бросила.

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Вырученные средства юноша потратил на новый смартфон, а также пообедал. Однако родственники не поверили в это и обратились в полицию. Правоохранители довольно быстро выяснили, где находится женщина, но не смогли беспрепятственно ее вернуть.

Один из полицейских рассказал, что местные жители не позволили правоохранителям забрать женщину назад, настаивая, что ее купили за 180 000 рупий. Однако полицейские все же смогли освободить пострадавшую. Парень уже предстал перед судом. Его признали виновным в торговле человеком и отправили в колонию.

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