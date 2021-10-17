70-летняя женщина впервые стала матерью

Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Малдхари находятся в браке 45 лет. Фото: Pixabay

В Индии 70-летняя женщина родила первенца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщина проживает в деревне Кемора в индийском штате Гуджурат, пишет информационный портал Loop.

Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Малдхари находятся в браке 45 лет. Они годами безуспешно пытались завести ребенка, прежде чем воспользовались вспомогательными репродуктивными технологиями.

"Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что у них не может быть ребенка в таком возрасте. Но они настояли. Они сообщили, что многие из членов их семей сделали подобным образом. Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел!" - признался доктор Нареш Бханушали.

Мать троих детей стала самой молодой бабушкой Великобритании в возрасте 33 лет.