В Греции лесные пожары вышли из-под контроля

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Жителей греческих городов Вотонас и Марафон к северу от Афин эвакуировали.

В 5:00 они отправились к побережью, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля, передает Ekathimerini.

В пожарной службе сообщили, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов. Пламя распространяется в разных направлениях. В Греции прогнозируют сильные ветры, что затруднит тушение пожаров.

По состоянию на утро пятницы пожар разрушил десятки домов. Заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что пожар выпалил территорию площадью от 4,5 тыс. до 5 тыс. га.

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Погибших нет. Госпитализировали несколько десятков человек. В основном это пожарные, получившие легкие ожоги, и местные жители, пострадавшие от отравления дымом.

С 28 июля в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополы. Из-за пожара в районе Актио, у Амвракикоса, из соображений предосторожности эвакуировали город Драймос.