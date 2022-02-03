В Госдепе отреагировали на "слитый" ответ США и НАТО по поводу "гарантий безопасности"

В Госдепе подтвердили, что опубликованный в СМИ ответ США на требования России – настоящий. Фото: pixabay.com

Опубликованные документы испанской газетой El Pais являются настоящим письменным ответом Соединенных Штатов Америки на предложения Кремля относительно так называемых "гарантий безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, пишет "Европейская правда". Вскоре подобное утверждение прозвучало и из Пентагона.

"Я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о том, что эти документы не являются подлинными", - сказал Прайс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль отреагировал на отправку войск США в Восточную Европу

Он также отметил, что после публикации документов можно утверждать, что возможности для диалога между Америкой и РФ есть.

"Если Россия действительно хочет договориться о решении, как она утверждает, эти документы ясно показывают, что путь для этого есть", – сказал Прайс.

По словам спикера Пентагона Джон Кирби, утечка информации - подтверждение того, что позиция США на закрытом переговорном процессе и публичные заявления не отличаются.

"Предложения США попали в европейские СМИ. Мы не обнародовали этот документ. Однако сейчас, когда он стал известен всему миру, можно понять, что мы правы, когда утверждаем: нет разницы между нашими публичными выступлениями и нашей позицией на закрытых переговорах", - сказал Кирби на брифинге в Вашингтоне.

2 февраля издание El Pais опубликовало документы, назвавшие ответом США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности". Согласно документам, США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года. В то же время, они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как вооруженный контроль.