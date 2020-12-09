В горах разбился спасательный вертолет: 5 человек погибли

Вертолет принадлежал частной компании Service Aerien Francais, которая занимается авиаперевозками. Фото: pixabay.com

Во Франции в Альпах из-за падения спасательного вертолета погибли 5 человек.

Причиной аварии могла стать плохая погода, сообщает ВВС.

"Во Французских Альпах разбился вертолет, в результате чего погибли 5 из 6 человек на борту. Вертолет как раз выполнял спасательную операцию. Он упал недалеко от города Бонвийяр в районе Савойи. Тревогу поднял пилот, которому удалось эвакуироваться с вертолета и который был серьезно ранен", - говорится в сообщении.

Вертолет принадлежал частной компании Service Aerien Francais, которая занимается авиаперевозками и выполняет поисково-спасательные операции.

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В Непале, в поселке Намче-Базар, который является ключевым пунктом для альпинистов, направляющихся к Эвересту, обнаружили 1-й случай заражения коронавирусом. В связи с этим Непал закрыл доступ на Эверест.