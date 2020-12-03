На АЗС произошел мощный взрыв: погибшего мужчину отбросило на 50 м

Взрывная волна была настолько сильной, что с погибшего сорвало одежду Фото: ua.interfax.com.ua

В Запорожье на АЗС произошел взрыв. В одном из спальных районов города взорвался резервуар.

Известно, что заправка уже не работала. Владельцы договорились с рабочими, чтобы те демонтировали комплекс, пишет tsn.ua. Во время работ один из сварщиков начал срезать металлические люки на цистернах для горючего. Очевидно, в одном из отсеков накопились пары. Именно поэтому во время работы искры спровоцировали взрыв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина пострадал от взрыва на улице

Мужчина, который в это время был рядом, погиб. Взрывная волна была настолько сильной, что с погибшего сорвало одежду. Мужчину отбросило на 50 м.

28 октября в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. Задымления охватило более 200 кв. м. В результате взрыва частично разрушено здание станции. На месте работают спасатели и полиция. 2 человека погибли, 9 получили травмы.