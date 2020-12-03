На АЗС произошел мощный взрыв: погибшего мужчину отбросило на 50 м

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 378
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4851
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
3
3
3
3
3
&quot;Саши и Жени больше нет&quot; - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
В &quot;Борисполе&quot; перехватили бриллианты на 17 млн ​​грн
В "Борисполе" перехватили бриллианты на 17 млн ​​грн
Мужчина преследовал водителя &quot;Жигулей&quot;, который сбил 15-летнюю и пытался скрыться
Мужчина преследовал водителя "Жигулей", который сбил 15-летнюю и пытался скрыться
В столичном ТРЦ женщина высыпала наркотики и нюхала возле посетителей
В столичном ТРЦ женщина высыпала наркотики и нюхала возле посетителей
4 авто сошлись в смертельном столкновении. Среди искалеченных - беременная
4 авто сошлись в смертельном столкновении. Среди искалеченных - беременная
Видео
Все видео
Опасные развлечения: 8-классник устроил в школе "фаер-шоу"
Опасные развлечения: 8-классник устроил в школе "фаер-шоу"
К резне со стрельбой возле кафе причастен патрульный
К резне со стрельбой возле кафе причастен патрульный
На скользкой дороге 2 легковушки протаранили фуру: есть погибшие
На скользкой дороге 2 легковушки протаранили фуру: есть погибшие
Наркоторговля онлайн: на Харьковщине изъяли психотропов на 4 млн грн
Наркоторговля онлайн: на Харьковщине изъяли психотропов на 4 млн грн
12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности
12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 378
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 198
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4851
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
2 Просмотров: 432
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 09:33

На АЗС произошел мощный взрыв: погибшего мужчину отбросило на 50 м

1 Комментировать
На АЗС произошел мощный взрыв: погибшего мужчину отбросило на 50 м
Взрывная волна была настолько сильной, что с погибшего сорвало одежду Фото: ua.interfax.com.ua

В Запорожье на АЗС произошел взрыв. В одном из спальных районов города взорвался резервуар.

Известно, что заправка уже не работала. Владельцы договорились с рабочими, чтобы те демонтировали комплекс, пишет tsn.ua. Во время работ один из сварщиков начал срезать металлические люки на цистернах для горючего. Очевидно, в одном из отсеков накопились пары. Именно поэтому во время работы искры спровоцировали взрыв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина пострадал от взрыва на улице

Мужчина, который в это время был рядом, погиб. Взрывная волна была настолько сильной, что с погибшего сорвало одежду. Мужчину отбросило на 50 м.

28 октября в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. Задымления охватило более 200 кв. м. В результате взрыва частично разрушено здание станции. На месте работают спасатели и полиция. 2 человека погибли, 9 получили травмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На АЗС произошел мощный взрыв: погибшего мужчину отбросило на 50 м». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Запретили торговать мясом

Выборы президента признали сфальсифицированными

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

Изобретатель продемонстрировал новый вид освещения

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 50061
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 36603
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 17145
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 13203
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12213
Происшествия
Опасные развлечения: 8-классник устроил в школе "фаер-шоу"
Опасные развлечения: 8-классник устроил в школе "фаер-шоу"
 Просмотров: 27
Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей: фото с места трагедии
Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей: фото с места трагедии Просмотров: 108
Умер посреди улицы. Медики 40 минут спасали мужчине жизнь
Умер посреди улицы. Медики 40 минут спасали мужчине жизнь Просмотров: 522
Шестеро парней избили мужчину, который сделал им замечание
Шестеро парней избили мужчину, который сделал им замечание Просмотров: 801
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
3
 1 Просмотров: 4743
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Експеримент
2
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 277
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть