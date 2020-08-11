В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко

Науседа утверждает, что сейчас необходимо со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси. Фото: pixabay

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз обсудить санкции против Беларуси из-за репрессий против оппозиционеров.

Он также пообещал разорвать отношения двух стран, если ситуация в Беларуси не изменится, сообщает Delfi.

Науседа утверждает, что сейчас необходимо со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси.

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"То, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент.

По его словам, дело приняло куда более серьезного оборота.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч человек, закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.

Президент Литвы заявил, что сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет невозможним, если режим Лукашенко докажет, что права человека там находятся на последнем месте.

"Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - резюмировал Науседа перспективу отношений двух стран.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку митингующих в Беларуси, где не утихают протесты после выборов президента 9 августа.