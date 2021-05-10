В ЕС разрабатывают военную концепцию

В ЕС готовят собственную военную концепцию Фото: dw.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ноябре 2021 года должен представить проект первой военной концепции ЕС Стратегический компас.

Соответствующее поручение он получил от Совета ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.

После презентации этого проекта снова будут обсуждать концепцию.

Совет ЕС признала необходимость дальнейшего продвижения в сфере безопасности и обороны.

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"Концепция повысит и направлять реализацию уровня амбиций в сфере безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект Стратегического компаса для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021", - говорится в заявлении.

Судебная реформа является важнейшим фактором экономического развития Украины и одним из главных ее шагов на пути в Евросоюз, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в ходе переговоров с представителями сообщества в странах Восточного партнерства, которые прошли в воскресенье, 9 мая, в форме "живого чата "в Facebook.