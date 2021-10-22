В ЕС договорились продолжить позволять передвижение через границы

Лидеры ЕС договорились координировать свои действия. Фото: Pexels

Лидеры стран ЕС договорились координировать действия для содействия свободе передвижения в пределах Евросоюза и въезда в ЕС с помощью ковид сертификатов.

Об этом указали в заявлении Евросовета по итогам саммита лидеров 21 октября.

"Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, Евросовет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах Евросоюза и въезда в ЕС, и пересмотра двух рекомендаций Евросовета. Еврокомиссию поощряют ускорить работу по взаимному признанию ковид-сертификатов с третьими странами", - говорится в документе.

Главы государств призвали усилить борьбу с дезинформацией о Covid-19 и вакцинах. Фейки назвали одной из причин нежелания людей вакцинироваться.

"Чтобы и дальше увеличивать показатели вакцинации во всем ЕС, нужно увеличить усилия для противодействия сомнениям относительно вакцин, в том числе дезинформации, в частности в соцсетях. Нужно оставаться бдительными относительно появления и распространения потенциальных новых вариантов вируса", - говорят лидеры.

Они заявили о готовности и дальше способствовать борьбе с коронавирусом в мире.

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"Лидеры призывают быстро устранить препятствия для глобального распространения вакцин и приглашают Еврокомиссию и дальше вести прямые переговоры с производителями по этому поводу. Это позволит странам-членам ускорить поставку вакцин в страны, которые больше всего в них нуждаются. ЕС продолжит поддерживать производство и вакцинацию в странах-партнерах", - говорится в заявлении.

За последние сутки в Украине обнаружили 23 785 новых больных коронавирусом - максимум за все время пандемии. Из них детей - 1800, медработников - 391. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484) и Запорожской (1391) областях.