Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей

В мире в течение суток 20 октября диагностировали более 461 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и России.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, РФ и Украина, свидетельствуют данные Worldometers. По количеству новых заражений Украина на четвертом месте в мире.

В США зафиксировали более 80 тыс. новых инфицированных за сутки, в Великобритании - свыше 52 тыс., а в России - более 36 тыс. новых заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция с более чем 28 тыс. заражений и Украина, где 20 октября зафиксировали более 22 тыс. Covid-случаев.

Автор: worldometers.info Украина - третья в мире по смертности

С начала пандемии подтвердили почти 5 млн смертей от Covid-19. За сутки умерли от коронавируса более 7,1 тыс. людей. Украина по этому показателю на третьем месте в мире и на втором в Европе.

Сейчас в мире насчитывают более 18 млн активных случаев заболевания.

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За прошедшую неделю в Украине обнаружили более 105 тыс. новых случаев Covid-19. Это на 11% больше, чем за предыдущий. Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом в Украине, заняты. За прошедшую неделю Covid-19 унес жизни 2300 украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее.