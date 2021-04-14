В давке погибли 96 болельщиков

Трагедия на стадионе / The Sun

15 апреля 1989 года в результате давки на стадионе "Хиллсборо" во время матча за Кубок Англии между командами "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест", погибло 96 человек и еще 766 получили ранения.

Из-за большого количества желающих попасть на полуфинальный матч на момент его начала большое количество болельщиков были все еще перед турникетами стадиона. Чтобы ускорить проход на стадион, полиция, считая, что безбилетников не будет много, открыла входную ворота и пропустила всех желающих в тоннель, ведущий на трибуну, выделенную для болельщиков "Ливерпуля". Трибуны оказались переполненными, поскольку там уже были заняты все места.

В то время в целях безопасности трибуны в Англии были отделены друг от друга металлическими сетками. Поэтому зрители, которые уже были на своих местах, оказались в ловушке - с двух сторон их окружала высокая сетка, а сзади напирала толпа. Спасаясь, зрители первых рядов начали выпрыгивать с трибун на стадион. Полиция расценила это как хулиганские попытки выбежать на поле, и против них выставили отряд полиции с собаками. На 6-й минуте матча даже для тем, кто был на поле, стало понятно, что на трибунах творится что-то ненормальное. Матч остановили.

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На трибунах обнаружили 93 погибших. Более 700 получили травмы. На стадионе была лишь одна бригада скорой, что не позволяло оказать помощь раненым. По вызову к стадиону прибыло 44 скорых с врачами, однако из-за наличия только одного заезда на поле в больницу доставили лишь 14 пострадавших. Как потом установило следствие, большинство погибших скончались на стадионе после остановки матча.

Через несколько дней в прессе появились первые выводы причин трагедии - власти обвинили во всем самих болельщиков, которые якобы были пьяны, нападали друг на друга, на пожарных и на полицейских. 15 апреля 1990-го был опубликован отчет, который рекомендовал ограничить продажу алкоголя на стадионе, запретить отгораживать трибуны сетками, оборудовать все трибуны сидячими местами.

В 2010 году независимая комиссия провела новое расследование, которое установило, что полиция фальсифицировала следствие, чтобы снять с себя вину за плохую организацию матча и бездействие во время трагедии. В день публикации отчета британский премьер Дэвид Кэмерон, выступая в Палате общин, от имени правительства извинился перед семьями погибших за несправедливые обвинения в адрес погибших и их бликих.

В Ливерпуле возведен мемориал памяти погибшим, у которого ежегодно 15 апреля проводят мемориальную службу с участием клуба "Ливерпуль"