В Чикаго во время стрельбы в кафе были ранены 6 человек

В американском Чикаго шесть человек пострадали во время стрельбы в кафе. Одна из них погибла от полученных ранений.

Стрельба произошла около заведения Lumes. Целью нападавших был 31-летний посетитель, сидевший в уличном палатке кафе. Он скончался на месте. Все раненые госпитализированы, их состояние стабильное, сообщает ABC7 News сообщило со ссылкой на полицию города.

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Очевидцы рассказали, что слышали всего 20-30 выстрелов. По информации полиции, стрельба велась из автомобиля, белого внедорожника, подъехал к кафе.

Родственник одного из пострадавших заявил телекомпании, что стрельба в этом районе является обычным делом.

27 августа, около 19:10, вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО "За жизнь". Заставили его остановиться. Из Mitsubishi вышли несколько человек, из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус и скрылись на своем автомобиле. В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны.