В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео

В Турции во время шторма в Черном море возник торнадо. Пронесся в 300 м от пляжа на побережье курорта Чакраз в районе Амасра в Бартини и напугал людей.
Стихия бушевала вечером. Исчез, не достигнув суши, после 15 мин. воздействия на море, передает Haberler.
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Несмотря на то, что торнадо отступил, стихия все же доставила неприятности жителям курортного городка. Из-за сильной бури и дождя на дороге в селе Курунлу упало большое дерево. Люди не могли передвигаться по дороге пока спасатели все не расчистят.
Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz tatil beldesinde denizde hortum oluştu😳 @masarcan @BayHava_ @HavaForum @havadankaradan @akucukay pic.twitter.com/ncafb7BZmb— Ayhan ACAR (@ayacar7474) July 4, 2021
Чехией пронесся мощный торнадо. В результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие. В Южноморавском регионе спасатели объявили чрезвычайную ситуацию. Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин.
По разным оценкам, в целом пострадали от 150 до 200 человек. Количество погибших уточняют спасательные службы. Людей до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов. Из-за торнадо деревья падали на дома, автомобили и прохожих. Мощный ветер переворачивал машины и автобусы.
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