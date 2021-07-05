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понедельник, 05 июля 2021 07:46

В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео

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В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В Турции пронесся торнадо. Фото: haberler.com

В Турции во время шторма в Черном море возник торнадо. Пронесся в 300 м от пляжа на побережье курорта Чакраз в районе Амасра в Бартини и напугал людей.

Стихия бушевала вечером. Исчез, не достигнув суши, после 15 мин. воздействия на море, передает Haberler.

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Несмотря на то, что торнадо отступил, стихия все же доставила неприятности жителям курортного городка. Из-за сильной бури и дождя на дороге в селе Курунлу упало большое дерево. Люди не могли передвигаться по дороге пока спасатели все не расчистят.

Чехией пронесся мощный торнадо. В результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие. В Южноморавском регионе спасатели объявили чрезвычайную ситуацию. Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин.

По разным оценкам, в целом пострадали от 150 до 200 человек. Количество погибших уточняют спасательные службы. Людей до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов. Из-за торнадо деревья падали на дома, автомобили и прохожих. Мощный ветер переворачивал машины и автобусы.

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Дата
05
июля

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