По стране пронесся смертоносный торнадо: фото и видео

Чехией пронесся мощный торнадо. В результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие.

В Южноморавском регионе спасатели объявили чрезвычайную ситуацию, передает издание České Noviny. Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин.

"По разным оценкам, в целом пострадали от 150 до 200 человек. Количество погибших уточняют спасательные службы. Людей до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов. Из-за торнадо деревья падали на дома, автомобили и прохожих. Мощный ветер переворачивал машины и автобусы", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Непогода также разрушила половину села Грушки, где от домов остались только стены. Сильным разрушениям подверглись еще семь деревень. Чешская армия перекрыла зону стихийного бедствия, в результате которого обесточенными остаются более 30 тыс. домов.

Метеоролог Михал Чак назвал торнадо одним из сильнейших, которые наблюдались в Чехии в последнее время. Скорость ветра развивалась до 418 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилот планера столкнулся с торнадо: это попало на видео

Центральный китайский город Ухань провинции Хубэй поразили сразу два торнадо. В результате 12 человек погибли, сотни раненых, разрушены дома и имущество.