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пятница, 25 июня 2021 07:34

По стране пронесся смертоносный торнадо: фото и видео
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Чехией пронесся мощный торнадо. В результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие.

В Южноморавском регионе спасатели объявили чрезвычайную ситуацию, передает издание České Noviny. Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин.

"По разным оценкам, в целом пострадали от 150 до 200 человек. Количество погибших уточняют спасательные службы. Людей до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов. Из-за торнадо деревья падали на дома, автомобили и прохожих. Мощный ветер переворачивал машины и автобусы", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Непогода также разрушила половину села Грушки, где от домов остались только стены. Сильным разрушениям подверглись еще семь деревень. Чешская армия перекрыла зону стихийного бедствия, в результате которого обесточенными остаются более 30 тыс. домов.

Метеоролог Михал Чак назвал торнадо одним из сильнейших, которые наблюдались в Чехии в последнее время. Скорость ветра развивалась до 418 км/ч.

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Центральный китайский город Ухань провинции Хубэй поразили сразу два торнадо. В результате 12 человек погибли, сотни раненых, разрушены дома и имущество.

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