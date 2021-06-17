Пилот планера столкнулся с торнадо: это попало на видео

Пилот снял торнадо во время полета. Фото: freeradio

В штате Оклахома, США, пилот планера Дэвид Эванс столкнулся во время полета с торнадо и снял это на видео.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

В тот день метеорологи не предупреждали о погодных условиях, которые могут привезти к появлению торнадо в регионе.

"Тепловой поток поднимал меня со скоростью около 100 или 200 футов в минуту - 3,6 километра в час. И вдруг эта паровая воронка начала формироваться. Я просто продолжал летать вокруг этой штуки", - прокомментировал пилот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экстремальное предложение руки и сердца: американец сделал предложение любимой во время торнадо

Он сообщил, что скорость ветра оказалась около 120 км/ч.

"Это было действительно красиво. Торнадо шел из основы облаков. Это было похоже на крысиный хвост. Я никогда не видел ничего подобного", - добавил Эванс.

По словам пилота, он с нетерпением ждет того, чтобы снова подняться в воздух, но сомневается, что еще когда-нибудь увидит нечто подобное.

В штате Колорадо, США, местные жители пострадали от разрушительного торнадо. В эпицентре мощного стихийного бедствия оказалась окраина города Денвер. Стремительные порывы ветра сорвали крыши с домов.