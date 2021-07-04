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понедельник, 05 июля 2021 00:55

На Кубе эвакуировали десятки тысяч людей из-за урагана "Эльза"

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На Кубе эвакуировали десятки тысяч людей из-за урагана &quot;Эльза&quot;
Фото: Pixabay

На Кубе эвакуировали 70 00 человек в южном регионе острова. Власти опасаются, что тропический шторм "Эльза" может вызвать сильное наводнение после удара по нескольким островам Карибского моря.

Об этом сообщает Associated Press. Кубинское правительство открыло убежища и предприняло шаги, чтобы защитить посевы сахарного тростника и какао перед ураганом. Большинство эвакуированных разошлись по домам к родственникам, а около 23 000 человек укрылись в государственных учреждениях.

Около 400 человек, проживающих в горных районах, укрылись в пещерах, подготовленных к чрезвычайной ситуации. В воскресенье утром Эльза находилась примерно в 50 милях (80 км) к северу от Кингстона, Ямайка, и двигалась с запада на северо-запад со скоростью 13 миль в час (20 км в час). По данным Национального центра ураганов в Майами, максимальная скорость ветра составляла около 60 миль в час (95 км / ч).

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В центре сообщили, что ожидается, что шторм будет постепенно ослабевать по мере продвижения по Кубе в понедельник.

26 июня Украину накрыли дожди с грозами. Ливни затопили Киевскую область, Харьков и Одессу. Местные жители публиковали в соцсетях ошеломляющие кадры последствий стихии.

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