Затоплены дома и поваленные деревья: показали последствия непогоды в Украине

В субботу, 26 июня, Украину накрыли дожди с грозами.

Ливни затопили Киевскую область, Харьков и Одессу. Местные жители публиковали в соцсетях ошеломляющие кадры последствий стихии.

Так, в Киевской области в результате урагана и сильных дождей затопленными оказались многие улицы и дома.

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В Одессе в результате сильного ливня затопленными оказались улицы в районе города "Аркадия", а также улицы Академика Вильямса на Таирова.

Из-за непогоды в аэропорту Одессы не могли приземлиться самолеты из Греции и Бельгии. Позже их направили в Молдавию.

В Харькове бурлила буря с сильными грозами. Одна из молний попала в подстанцию. В результате на улице Киевской начали искрить линии электропередач.

На Киевщине, возле поселка Осиновое прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы каскада из семи частных озер в Фастовском районе, было подтоплено 8 дворов и 2 частных жилых дома.