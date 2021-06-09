В Черное море упал истребитель. Судьба пилота неизвестна

До сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Фото: pixabay.com

Во время военных учений в Болгарии пропал с радаров истребитель ВВС.

Немедленно начали поисково-спасательную операцию, сообщает Novinite. Военные учения прекратили.

"Во время выполнения учебного задания над акваторией Болгарии самолет МиГ-29 потерял радиосвязь и исчез с радаров. Пока неизвестно, катапультировался ли пилот", - заявили в Министерстве обороны страны.

Для поисково-спасательной операции направили два фрегата, тральщик и глубиномер. В зону инцидента также поехал министр обороны Болгарии Георгий Панайотов.

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25 марта в ходе планового полета российский истребитель Су-27 упал в Черное море, в 50 км от города Феодосия, на аннексированную территорию. Через минуту после этого аварийный сигнал зафиксировали в районе падения.