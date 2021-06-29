В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины

Музыкант выступал выступал неподалеку от канала Грибоедова. Фото: pixabay.com

В российском Санкт-Петербурге уличный музыкант исполнил гимн Украины на трубе.

Прохожие слушали и не мешали мужчине, который выступал недалеко от канала Грибоедова - в самом центре культурной столицы РФ. Видеозапись исполнения композиции обнародовали в соцсетях, передает Telegram-канал "Украина Новости".

"Меня позабавили, а я вас потешу! Санкт-Петербург, 29 июня, 5 минут назад. Слава Украине!" - написал один из пользователей.

Уличный музыкант, вокруг которого собралась толпа, не испугался российского ОМОНа. Чтобы исполнить украинский гимн, мужчина поднялся на стул. Также пообещал сыграть гимн Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

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Впервые стихотворение этнографа Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна" опубликовали во львовском журнале "Мета" 1863 года. Тогда он распространился на западноукраинских землях. Священник Михаил Вербицкий увлекся поэзией Павла Чубинского и захотел положить ее на музыку. Свои ноты опубликовал 1865-го. Исполнили песню того же года в Перемышле во время концерта, посвященного Тарасу Шевченко. Газета The New York Times опубликовала гимн Украины 17 июня 1918-го. В заметке говорилось об утверждении официального перевода песни.