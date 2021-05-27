"Як тебе не любити, Києве мій" впервые исполнили для москвичей

Лирический баритон Юрий Гуляев родился в российской Тюмени, в 1960-1975 годах был солистом Киевской оперы, в 1962-м впервые исполнил песню "Як тебе не любити, Києве мій" stuki-druki.com

27 мая 1962 впервые прозвучала "Як тебе не любити, Києве мій".

С ноября 2014 года эта песня - официальный гимн столицы Украины.

Автор слов "Як тебе не любити, Києве мій" Дмитрий Луценко родился в селе Березовая Рудка Пирятинского района на Полтавщине. Спасаясь от Голодомора, 12-летним поехал на Донбасс. Работал на шахтах. В 1938-м стал студентом Киевского гидромелиоративного института. После Второй мировой вернулся в Киев инвалидом второй группы. Тяжелую контузию получил 8 мая 1945 года в Восточной Пруссии. Работал в редакциях газет "Сільські вісті", "Молодь України", был корреспондентом Всесоюзного радио по Украине. В 1962-м готовил к печати первый сборник стихов "Дарую людям пісню".

"После слов "Де колишуться віти закоханих мрій" никак не рождалась строка, - вспоминала жена поэта Тамара Луценко. - Тогда композитор Игорь Шамо и Дмитрий Емельянович решили прогуляться. На улице увидели пару влюбленных. Худенькая девочка игриво сопротивлялась. Не хотела обниматься на людях. На что ее парень нежно сказал: "Ну як тебе не любити?" Эти слова авторы песни решили использовать. Завершили куплет обращением к любимому города - "Києве мій".

Музыка шедевра родилась за одну ночь.

"Игорь Шамо владел всеми видами композиторской техники. В его арсенале были полифонические ухищрения, виртуозная колоритная оркестровка, оригинальный гармонический язык, - вспоминал дирижер Вадим Гнедаш. - Молниеносно мог выполнить любой заказ на высоком техническом и творческом уровне. Не зря же стал всенародно известным благодаря песням к фильмам".

Заказ на песню о Киеве композитор Игорь Шамо получил от министра культуры СССР Ростислава Бабийчука.

В мае 1962-го столицу Советской Украины должны были наградить очередным орденом.

Из Москвы готовились принимать правительственную делегацию. На торжественном концерте надо было удивить высоких гостей премьерой.

Первыми исполнителями "Як тебе не любити, Києве мій" стал дуэт солистов оперного театра - баритона Юрия Гуляева и тенора Константина Огнева.

Позже Гуляев запишет версию песни, которой долгие годы завершала трансляцию Киевской студии телевидения.

Пленка первого исполнения "Як тебе не любити, Києве мій" не сохранилась.

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21-летний Игорь Шамо вступил в киевскую консерваторию в 1946-м. С фронта пришел раненым. Стипендию талантливому ученику композитор Борис Лотошинский доплачивал со своей профессорской зарплаты. Шамо уже имел семью. Чтобы не мешать жене с маленьким сыном, по ночам запирался в ванной и учился, писал ноты первых произведений. Подрабатывал на свадьбах и в ресторанах игрой на аккордеоне. Трофейный немецкий инструмент ему подарили фронтовые товарищи. Впервые "Як тебе не любити, Києве мій" сыграл жене. Людмиле Петровне не понравилась песня, назвала этот "вальсок" неуместным для делегации из Москвы. Советовала написать что-то не так лирическое, добавить пафоса. Игоря Шамо называют одним из основателей украинской фолк-оперы.