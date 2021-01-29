YouTube блокирует видео с гимном России

Российские власти пожаловались в Google на ограничения гимна РФ на YouTube, который блокирует видео с использованием государственного символа.
Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав", - говорится в сообщении.
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В ведомстве заявили, что на государственные символы авторское право не распространяется.
"Блокирование гимна России это хамство в отношении всех граждан нашей страны", - прокомментировал Роскомнадзор и призвал пользователей из России идти на отечественные видеохостинги.
В гостинице "Под провидением" в Перемышле 10 марта 1865-го впервые исполнили гимн "Ще не вмерла Україна". Там отмечали четвертую годовщину смерти Тараса Шевченко.
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