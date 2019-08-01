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В Будапеште снова задержали украинца-капитана теплохода, который врезался в экскурсионное судно

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В Будапеште снова задержали украинца-капитана теплохода, который врезался в экскурсионное судно
Повторно задержали украинского капитана. Фото: ТСН

В Будапеште, по решению Верховного суда Венгрии 31 июля снова задержали 64-летнего одессита, капитана швейцарского круизного судна "Viking Sygin" Юрия Ц., который является фигурантом дела о гибели 28 человек на Дунае.

31 июля Юрия Ц. привели на судебное заседание в наручниках. Заседание проходило за закрытыми дверями и длилось более 3 часов, передает Index.

Адвокат капитата заявил, что Юрий Ц. не нарушил правил пребывания под домашним арестом. К тому же, через два месяца после катастрофы не может идти об опасности уничтожения доказательств, поэтому защитник считает решение суда необоснованным.

31 июля адвокат украинец обжаловал новую подозрение, выдвинутое его подзащитному, и подал апелляцию. Защита утверждает, что капитан участвовал в оказании помощи пострадавшим - он бросал в воду спасательные круги и спустил в Дунай спасательные лодки.

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Напомним, 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое круизное судно "Viking Sygin" и малый прогулочный катер "Hableány". На борту последнего находились 35 человек - 22 женщины, 12 мужчин и ребенок, преимущественно туристы из Южной Кореи. От сильного удара катер затонул примерно за семь секунд - выжили только семеро пассажиров "Hableány". Тело одного пассажира до сих пор не найдено.

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