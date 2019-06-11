Из реки в Будапеште достали затопленный катер: нашли 4 тела

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На месте аварии катера Hableany в Будапеште, Венгрия, нашли ч4 тела.

"Остатки затонувшей лодки вытащили из реки Дунай рано утром во вторник спустя почти 2 недели после её смертоносного затопления, в результате чего 26 южнокорейцев погибли или пропали без вести", - говорится в сообщении Yonhap.

Одно из тел нашли на капитанском мостике.

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Плавающий кран поднял катер из Дуная. Спасатели надеются, что это поможет найти тела остальных 8 человек.

Полиция Венгрии провела допрос 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, что привело к гибели 19 туристов из Южной Кореи. Правоохранители рассказали, что капитан круизного судна, которое столкнулось с экскурсионным катером, перевозившим туристов, во время допроса не предоставил никаких подробностей происшествия. В полиции сообщили, что в настоящее время он остается единственным подозреваемым в деле.