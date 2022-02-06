В Брюсселе прошла акция против агрессии России

Акции в поддержку Украины проводятся по всему миру. Фото: Радио Свобода

Несколько десятков представителей украинского общества вышли в Брюсселе на акцию против агрессии России.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Они собрались возле Европарламента, чтобы акцию увидело как можно больше европейских политиков. Демонстранты призвали Евросоюз поспособствовать мирному разрешению конфликта.

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"Я пришел на этот митинг, потому что украинцам нужно говорить вслух, что нам нужна помощь Европы, Америки, и нам нужно противостоять этому российскому империализму, и для меня это очень важно", – сказал Радио Свобода один из участников акции.

Протестующие во время мероприятия осудили действия России по вопросам Украины.

В латвийской Риге активисты вышли под посольство РФ на пикет в рамках всемирной акции #StopPutinNOW. 30 января в Германии устроили акцию протеста против войны в Украине и призвали правительство к сдерживанию агрессии РФ. Демонстрация "Война не имеет границ" прошла в Берлине у Бранденбургских ворот. В России начали сбор подписей против войны с Украиной. Инициаторами стали известные музыканты, актеры, ученые. В частности, подписи поставили российский певец Андрей Макаревич и актриса Лия Ахеджакова.