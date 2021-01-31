В Бразилии показали жуткий фильм о украинцах

В Бразилии сняли сериал и показали украинский как "нечистую силу". Фото: Скриншот

В Бразилии вышел сериал, в жанре "фэнтези" под названием "Бездушные", в котором украинский показали с мистической стороны.

Дата релиза фильма состоялась в октябре 2020 года, поэтому кинолента доступна в сети, информирует Апостроф.

Главным героем сериала является женщина, которая после самоубийства мужа со своими дочками переехала в маленький бразильский городок, который возрождает запрещенные языческие праздники.

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"События в городе, основанном мигрантами из Украины, начинаются с исчезновения молодой девушки в 1988 году, которое произошло во время празднования Ивана Купала. В результате трагедии праздник убрали из календаря, но через 30 лет события повторяются", - говорится в сообщении.

Украинцы в сериале изображены в мистической тематике. В частности, главная героиня сериала использует народные песни как заклинание, а в одной из сцен дети едят борщ, который показали больше похожим на кровь.

На данный момент сняли первый сезон сериала. В нем 10 серий, каждая длится от 40 мин до 1 часа.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила фильмы, допущенные к рассмотрению на 93-ю премию "Оскар". В список попали 2 украинские ленты, созданные при поддержке Госкино.