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В Берлине задержали почти 600 участников антикарантинного протеста

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В Берлине задержали почти 600 участников антикарантинного протеста
Фото: Reuters

В разных местах Берлина на улицы вышли тысячи противников коронавирусных ограничений, протесты переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщают немецкие правоохранители, пишет Корреспондент.

Всего полиция задержала около 600 человек, преимущественно сторонников движения так называемого "Альтернативного мышления".

С самого утра центр города был окружен правоохранителями - личным составом, автомобилями, в некоторых местах стояли водометы. Так правоохранители пытались не допустить собрание больших групп людей. Простым прохожим также не позволяли проход по некоторым улицам.

В полиции Берлина заявили, что с учетом "потенциала агрессии" правоохранители реагировали "соответственно". В отдельных случаях был применен перцовый спрей. Всего порядок охраняли 2250 полицейских. Суд запретил проведение 13 демонстраций в течение выходных. Участники запрещенных акций протеста могут быть оштрафованы на сумму до тысячи евро.

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Ранее ВОЗ поделилась положительным исследованием относительно штамма Delta.

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