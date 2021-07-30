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ВОЗ поделилась положительным исследованием относительно штамма Delta

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ВОЗ поделилась положительным исследованием относительно штамма Delta
Штамм Delta не является более смертельным. Фото: Reuters

Штамм Delta не является более смертоносным по сравнению с первым вариантом коронавируса.

Техническая руководитель ВОЗ Марии Ван Керкхове сказала, что заразность штамма не означает, что риск смерти выше, сообщает "РБК-Україна".

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцина является действенным способом борьбы с пандемией.

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"Все вакцины, которые сегодня одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным", - пояснил Райан.

Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест.

Вакцинированые получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или посещению публичных мероприятий. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Украинской правде.

Планируют ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел имеет отрицательный тест на коронавирус.

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