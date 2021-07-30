Очередной локдаун наступает. В Украине планируют ввести Covid-пропуска в общественные места

В Украине собираются ввести Covid-пропуска. Фото: Укринформ

Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест.

"Мы понимаем и видим на примере других стран, вакцинированые получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещение публичных мероприятий", - в интервью Украинской правде рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Планируют ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел имеет отрицательный тест на коронавирус.

Основная идея заключается в максимальном использовании внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском.

Сейчас внутренние сертификаты пока тестируют и нет точной информации как они будут работать на том или ином уровне эпидопасности.

В таких мероприятиях надо "сохранить баланс между правами человека", поскольку часть украинцев не могут получить вакцину через медицинские противопоказания.

"Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы не спровоцировать сопротивление вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры", - пояснил Кузин.

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Динамика количества прививок увеличивается от недели к неделе. Все больше украинцев вакцинируются и понимают, что это лучший способ защитить себя и своих родных от госпитализации и других тяжелых последствий болезни.