В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица

В бельгийском городе Льеж погибла украинка 28-летняя Элла Петниченко. Девушка была студенткой Королевской консерватории, где училась вокалу.

Об этом сообщили в Facebook консерватории.

"С большой грустью мы узнали сегодня (3 ноября. - Gazeta.ua) о трагической смерти мисс Эллы Петниченко, блестящей поющей студентки. В этот трагический момент все наши мысли с ее родными и близкими людьми, которым мы приносим глубочайшие соболезнования", - говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/ella_petnichenko/

Трагедия произошла вечером 2 ноября. Украинка переходила дорогу у остановки, где ее сбил трамвай.

Петниченко родом из Северска Донецкой области. Окончила Национальный университет искусств им. Ивана Котляревского в Харькове. В Бельгию переехала в 2017 году и поступила в консерваторию. Она мечтала стать оперной певицей, пишет "РБК-Украина".

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В Льеже студентка жила в местной семье. Накануне трагедии украинка прошла отбор на конкурсе Viñas в Париже и готовилась к выступлению.

В Украине у девушки осталась мама.

В Чехии в ДТП погибла 15-летняя Кристина Черная, уроженка Дрогобыча Львовской области. Трагедия произошла 5 октября на трамвайной остановке. Автомобиль Audi сбил девушку, когда та пыталась догнать трамвай и выбежала на дорогу.