В Беларуси задержали около 200 человек. 20 из них - журналисты

В Беларуси задержали 200 протестующих и 20 журналистов. Фото: NEXTA

В Беларуси во время акций протеста силовики задержали около 200 человек, среди которых было 20 журналистов.

По словам правозащитников, задержали сотрудников информагентства Reuters и Associated Press, коресспондентів Deutsche Welle, "Би-би-си", "Радио Свобода" и "Белсата".

Белорусское МВД заявило, что журналистов доставили в милицейские участки для проверки документов, и пообещало отпустить их в случае подтверждения законной деятельности в стране.

Недовольные выборами люди продолжаю митинги на улицах Беларуси, в частности в Минске, уже 20-й день подряд. Люди вышли для протестов на площадь Независимости, после чего ОМОН начал их задержание.

Между тем Минск отклонил просьбу о приезде премьер-министров и глав МИД стран Балтии, которые должны были обсудить с нынешней властью план урегулирования кризиса.

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В Беларуси две недели продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о пятерых погибших во время протестов.