От ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы - премьер Польши

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Успех Центральной Европы зависит от солидарности вокруг вопроса Беларуси стран региона.

"Сейчас это - воспалительный пункт. От того, как мы развяжем этот "гордеев узел", зависит будущее Центральной Европы", - заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами и Вышеградской группой, так и в дальнейшей перспективе, я надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", - подчеркнул Моравецкий.

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Он отметил, что пригласил лидеров польской оппозиции совместно обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по этому поводу.

В Беларуси две недели продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановськая - 10,1%. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о пятерых погибших во время протестов.