В Беларуси задержали лидера социал-демократов

Неизвестные в штатском в воскресенье, 21 марта, задержали в Минске главу белорусской социал-демократической партии ( "Грамада") Игоря Борисова.

Политика доставили в изолятор в 1-м переулке Охрестина, сообщил первый заместитель председателя партии Алексей Сигаев, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Сигаев, к Борисову не пустили адвоката. На задержание белорусского политика уже отреагировала Министерка иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Она выразила обеспокоенность задержание оппозиционера и потребовала его немедленного освобождения. Глава МИД Швеции напомнила Беларуси о необходимости придерживаться взятых на себя международных обязательств в области прав человека.

10 марта в Беларуси задержали 20 лыжников за якобы участие в несанкционированном митинге. Кадры задержания силовики изложили в своем телеграмм-канале. По их убеждению, под видом катания на лыжах группа людей устроила протест с бело-красно-белой символикой - ее использование в Беларуси преследуется. В общем, в течение выходных задержали около полусотни человек - протесты против режима Лукашенко продолжаются с августа.