В Беларуси за комментарии в сети задержали 11 человек

В Беларуси силовики задержали 11 человек за "оскорбительные" комментарии в социальных сетях о погибших на учениях российских десантников.
Всех подозревают в разжигании социальной розни, сообщает Министерство внутренних дел Беларуси.
Комментаторы "были подписчиками экстремистских телеграм-каналов", отмечают в ведомстве.
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"Установили более 50 человек, которые в разных мессенджерах и социальных сетях разместили "кощунственные и оскорбительные высказывания" в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси военнослужащих РФ", - говорится в сообщении.
Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.
Ведомство их назвало "социально неустроенными и не реализовавшими себя в жизни личностями: неработающими, хроническими алкоголиками, ранее судимыми".
12 ноября на полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих.
Россия направила в Беларусь подразделение десантников для якобы совместных военных учений на границе с Литвой.
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