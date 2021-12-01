В Беларуси за комментарии в сети задержали 11 человек

12 ноября на полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских ВДВ погибли двое военнослужащих. Фото: Минобороны Беларуси

В Беларуси силовики задержали 11 человек за "оскорбительные" комментарии в социальных сетях о погибших на учениях российских десантников.

Всех подозревают в разжигании социальной розни, сообщает Министерство внутренних дел Беларуси.

Комментаторы "были подписчиками экстремистских телеграм-каналов", отмечают в ведомстве.

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"Установили более 50 человек, которые в разных мессенджерах и социальных сетях разместили "кощунственные и оскорбительные высказывания" в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси военнослужащих РФ", - говорится в сообщении.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Ведомство их назвало "социально неустроенными и не реализовавшими себя в жизни личностями: неработающими, хроническими алкоголиками, ранее судимыми".

12 ноября на полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих. Россия направила в Беларусь подразделение десантников для якобы совместных военных учений на границе с Литвой.