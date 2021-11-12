На границе Беларуси с Литвой погибли двое российских военных - СМИ

Учения российских десантников / mil.by

При осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне "Гожа" в Гродненском районе Беларуси, произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов.

В результате погибло двое российских военных - офицер и солдат срочной службы. Об этом пишет BYPOL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская разведка посчитала мигрантов на польско-белорусской границе

BYPOL - белорусская инициатива, созданная бывшими сотрудниками силовых структур для противодействия белорусским властям. Объединение имеет свои YouTube- и Telegram-каналы, на которых публикует видео, связанные с силовиками, а также "сливает" их данные. Инициатива выступает против политики Лукашенко, а также не признаёт его легитимность.

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для якобы совместных военных учений на границе с Литвой. Десант на полигоне "Гожа" высадили из Ил-76 военно-транспортной авиации России и белорусских вертолетов.