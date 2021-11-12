Российский десант высадился на белорусско-литовской границе

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для якобы совместных военных учений на границе с Литвой.

Десант на полигоне Гожа высадили Ил-76 военно-транспортной авиации РФ и белорусские вертолеты, сообщили 12 ноября в минобороны РФ и Беларуси.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области", - говорится в сообщении.

Фото: mil.by

Полигон расположен в 10 км от границы с Литвой и за 20 км до границы Польши.

Совместное обучение проходит на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы, отметили в минобороны Беларуси. "Военной деятельностью" там называют защиту границы Литвы и Польши от мигрантов.

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Российские и белорусские бомбардировщики с 10 ноября будут совместно патрулировать границу Беларуси. Два российских Ту-22М3 сегодня патрулировали воздушное пространство страны. В Минобороны Беларуси сообщили, что отныне полеты стратегической бомбардировочной авиации будут регулярными.